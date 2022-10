Fuertes revelaciones de Fabián Lavalle, cuenta por qué golpeó a Daniel Bisogno

Fabián Lavalle, mejor conocido como Fabiruchis, asistió como uno de los invitados al programa nocturno de Unicable “Miembros al aire” con Paul Stanley, Yordi Rosado, y Raúl Araiza.

Durante la transmisión, el periodista y conductor Fabián Lavalle recordó un suceso que vivió con Daniel Bisogno, el conductor más polémico de “Ventaneando”, pues tuvieron una fuerte pelea que llegó a los golpes.

¿Cuál es el motivo por el que las dos personalidades de la televisión tuvieron esté encuentro? Según Fabiruchis todo comenzó después de los malos comentarios que Bisogno lanzó en su contra.

¿Cómo fue el encuentro entre Fabián Lavalle y Daniel Bisogno?

Fabián Lavalle contó a los conductores de "Miembros al aire"que Daniel Bisogno inventó muchas cosas sobre él y cuando se lo topó no se quiso quedar con la boca cerrada y decidió confrontarlo.

“Había tomado 2 o 3 copas, pero con o sin, así soy, no soy doble cara y alguien me dijo: ‘Ahí está Bisogno’ y yo traía pique. Veo que se levanta al baño y le armé un ped*; le di sus cabezazos... Estaba encabron*** tontamente, no fue bonito. Violencia genera violencia, reaccionó, se quitó y terminamos normal” dijo Fabiruchis.

Sin embargo, aclara que después de eso se reconciliaron tras coincidir en un programa de radio en Radio 13 y comenzaron a conocerse mejor de modo que terminaron siendo amigos.

¿Cuál es la edad de Fabián Lavalle?

Fabian Lavalle tiene esta edad:

El reconocido conductor Fabián Lavalle actualmente tiene 63 años de edad y trabaja en el programa “Chismorreo” que se estrenó en el 2020.

