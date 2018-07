Fuertes fotografías confirman romance entre Chumel Torres y Natalia Téllez, ¡pero ellos niegan conocerse!

Un par de fotografías comenzaron a circular en la red, mismas que confirmaban una relación oculta entre el comunicador Chumel Torres y la conductora Natalia Téllez; y es que de acuerdo a las fotografías de Tv Notas fueron vistos muy románticos caminando de la mano y besándose.

El comunicador Chumel Torres y la conductora Natalia Téllez

Esto, no lo aceptaron; ni Chumel Torres ni Natalia Téllez y es que esto se dio a conocer ante las cámaras del programa Hoy; pues en un momento en el que la conductora estaba presente uno de los reporteros presentó la entrevista que le había hecho a Chumel Torres y ella de inmediato quedó totalmente con la cara de sorpresa.

En la entrevista Chumel Torres fue cuestionado, pues el reportero del programa Hoy pues le dijo que los medios rumoraban que su coraz´n ya tenía dueña y que le gustaban las pecas; a lo que el mismo fue directo y le preguntó ¿qué onda con eso andas con Natalia Téllez?

"No, a Natalia no la conozco este de hecho si me la pueden presentar Natalia si estas viendo esto te me haces una chava muy guapa y soy buen chavo" ¡Beso francés! Chumel Torres y Natalia Téllez Aunque Natalia Téllez dijo que era su crush; ella dio su versión: "La versión mía es exactamente la misma, yo soy una chava muy buena, si alguien me puede presentar a Chumel Torres yo sería la persona más feliz soy fan de sus standups, de su programa el pulso de la república si no lo han visto no salgan de YouTube". Te dejamos el video completo: