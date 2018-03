¡Fuertes declaraciones! La señorita Laura maltrataba a su ex Cristian Zuárez

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Jesús Zuárez, hermano de Cristian Zuárez, asegura que Laura Bozzo maltrataba psicológicamente al músico

Jesús Zuárez admite tener problemas con Laura Bozzo: “Con ella tengo broncas; aunque la he ayudado, a mí y a mi pareja (la periodista Katty Villalobos) no nos baja de muertos de hambre. Bozzo le ha levantado falsos y cree que ella filtró las fotos de mi hermano con Adriana, pero eso es mentira; mi novia ya la demandó”. Y adelantó que él también la demandará. Pero al parecer, los problemas entre Jesús y Laura tienen un trasfondo poco conocido, pues el empresario la acusa de maltratar psicológicamente a Cristian: “Maltrato físico nunca vi, pero sí psicológico, por eso mi mamá sufre y llora”. A quien también acusa de ser grosera con su ex suegra, por lo que él guarda rencor contra la conductora. “Me hizo pasar muy malos momentos. Insultos, montón de cosas, malos tratos hacia mí y también le faltó el respeto a mi madre”, confiesa Jesús Zuárez. Cristian Zuárez culpó a su hermano Jesús de filtrar las fotos de su supuesta infidelidad que terminó con su relación con Laura Bozzo.