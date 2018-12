¡Fuertes declaraciones! Kate del Castillo acusó al ex presidente Enrique Peña Nieto de persecución

La actriz manifestó su inconformidad y se mostró molesta ante la acción y las fuertes opiniones que comenzaron a surgir desde que quiso documentar la vida del capo mexicano, el Chapo Guzmán.

Fueron 3 duros y amargos años los que Kate del Castillo vivió en cuanto a su situación legal, tras los comentarios y acusaciones que la vinculaban al narcotráfico, lavado de dinero, entre otras presuntas acusaciones que se le adjudicaron luego de expresar que quería documentar la vida del capo mexicano, el Chapo Guzmán.

De acuerdo a los diversos medios nacionales, la actriz regresó a México para afrontar su situación legal, darle solución y pasar estás fechas decembrinas en compañía de sus seres queridos.

Asimismo, luego de deslindarse de las acusaciones y de arremeter contra el ex presidente de México Enrique Peña Nieto; ya que la persiguió y de esta manera violó no solo sus derechos como mujer, sino también como figura pública. No obstante, Kate del Castillo le deseó todo lo mejor a Andrés Manuel López Obrador, en sus próximos 6 años de gobierno.