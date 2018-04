¡Fuertes declaraciones! Andrea Legarreta calla bocas (¿Se divorcia?)

Recientemente la famosa conductora de ‘Hoy’ Andrea Legarreta subió una fotografía en su cuenta de Instagram en dónde escribió que se encuentra de vacaciones, aclarando que no está castigada y que mucho menos tiene un pleito con la productora Magda Rodríguez, mencionando lo que la productora del programa ‘Hoy’ había asegurado, que cada año la conductora pide los días de Semana Santa para convivir con su familia.

Además afirmo que desde el primer día Magda ha sido amable, cálida y paciente escuchando todo lo que le ha comentado acerca de la nueva etapa del programa y de la supuesta rivalidad con Galilea Montijo.

“dicen que hay pleito entre Gali y yo y por eso no nos invitó a la fiesta de Mateo, eso es MENTIRA, claro que nos invitó como cada año y tristemente no pudimos asistir, pero eso no es falta de amor, es que simplemente a veces no se puede...”