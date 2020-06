¡Fuera de Tv Azteca! Exigen la salida de Tábata Jalil de “Venga La Alegría”

Tábata Jalil hoy se encuentra protagonizando uno de los peores escándalos de la farándula tras ser duramente criticada en redes sociales, al grado de que los internautas han exigido su salida del programa “Venga La Alegría”.

Aparentemente Tabata Jalil no ha logrado ganarse el cariño y la admiración de los televidentes, puesto que recientemente fue señalada de ‘grosera’ por la manera de comportarse con sus compañeros en el matutino de Tv Azteca.

Esta gran polémica se inició después de que en redes sociales circulara un video en el que se alcanza a escuchar cómo la conductora presiona a sus compañeros del programa “Venga La Alegría”, para realizar los ejercicios de la sección de Cynthia Rodríguez.

En este videoclip se puede observar primeramente a Cynthia Rodríguez preguntándoles a sus compañeros del programa sobre la canción que iban a bailar durante la rutina, un momento que se vio interrumpido por Tábata Jalil, quien se acercó al grupo y les gritó “¡Ay ya muévanse!”.

Esta acción por parte de la conductora de “Venga La Alegría” desató un gran alboroto en redes sociales, donde varios usuarios la han tachado de ‘grosera’ y ‘amargada’, al grado de pedir su salida del programa de Tv Azteca.

Aunque Tábata Jalil no ha realizado ninguna declaración respecto a estos comentarios, es claro que los seguidores del programa ya no la quieren en el elenco de “Venga La Alegría”, pues no es la primera vez que demuestran su inconformidad ante esta conductora.

Recordemos que Tábata no es la única que ha enfrentado la ira de los televidentes e internautas que han pedido su salida de Tv Azteca, pues otra de las conductoras que ha sufrido el mismo destino es Laura G, quien continúa sin ganarse el aprecio del público.