¡Fuego! Fans QUEMARON instrumentos de Evanescence y todo fue un caos (VIDEO)

¡Fuego! Fans QUEMARON instrumentos de Evanescence (VIDEO)

El Festival KnotFest 2019 ha causado un caos tremendo y algunos de sus invitados han cancelado su presentación, luego que se dieran a conocer una serie de destrozos en pleno escenarios.

Resulta que en esta edición del festival de metal y rock, KnotFest 2019, ha causado un gran destrozo, pues no fue lo esperado para los miles de asistentes, quienes se dieron cita en el Deportivo Oceanía para ver a sus bandas favoritas.

Hay que destacar que entre los invitados más esperados se encontraban Evanescence y Slipknot, quienes cancelaron su presentación en el festival, por una fuerte razón que causó la molestia de los cantantes.

Fue por medio de redes sociales, que comenzaron a circular diversos videos en los que se puede ver a muchos asistentes del KnotFest 2019 quemando la batería de Evanescence en medio de reclamos.

Según se dio a conocer, la agrupación liderada por Amy Lee hizo esperar por más de tres horas a los presentes, quienes desesperados también comenzaron a patear las vallas de seguridad, creando un tremendo destrozo y caos entre la audiencia.

Pero eso no es todo, ya que en otros videos se puede ver como los asistentes se suben al escenario y comienzan a destruir los instrumentos de la agrupación, provocando rápidamente que los organizadores tomaran la decisión de cancelar el festival debido a las fallas de seguridad.

EL MENSAJE DE EVANESCENCE

Ante lo sucedido, los integrantes de Evanescence publicaron un video en su cuenta de Instagram lamentando la cancelación de su presentación en el famoso festival, en donde Amy Lee mencionó:

"Estamos desconsolados porque no pudimos tocar para ustedes esta noche, su seguridad, su vida es más importante que cualquier show. Los amamos y volveremos pronto".

Evanescence

Cabe destacar que con Slipknot a la cabeza se esperaba el Knotfest 2019, que sería la primera presentación de esta banda en esta ciudad, según se puedo ver en el cartel final de este festival que iba a contar con estrellas musicales como Godsmack, Bullet For My Valentine, Papa Roach, 311, Stratovarius, Nothing More, y Of Mice and Men.

