¡Fuego! Ansel Elgort se DESNUDÓ por una buena causa

Ansel Elgort se DESNUDÓ por una buena causa

Mientras que la mayoría de las personas en Instagram publican fotos sexys con la esperanza de atraer patrocinadores y suscriptores, los desnudos del actor de The Fault in Our Stars , Ansel Elgort, tienen un objetivo más elevado.

Resulta que el apuesto Ansel Elgort publicó una foto de sí mismo completamente desnudo en la ducha, titulada "OnlyFans LINK IN BIO", pero excepto que, en lugar de un enlace de OnlyFans en su biografía, ¡Elgort dejó caer el enlace a GoFundMe for Brooklyn for Life!, un recaudador de fondos de coronavirus creado por su compañero actor Jeffrey Wright.

Con el objetivo de proporcionar comidas a los trabajadores del hospital en la primera línea de la crisis, al igual que esa mujer que prometió enviar una foto de su trasero a cualquiera que donara $ 10 para los esfuerzos de socorro en incendios forestales de Australia, los esfuerzos de Ansel Elgort dieron sus frutos.

Los resultados de la imagen de Ansel Elgort

"No sé cuánto de esto es de la publicación, pero parece que mucha gente ha estado dando en las últimas horas", dijo Elgort en un video de historias de Instagram poco después de la publicación. De hecho, Brooklyn por la vida! parecía recibir un gran impulso de la dirección de los sedientos fanáticos de Ansel y actualmente se encuentra en más de $200,000 dólares hacia una meta final de un millón de dólares.

Cabe destacar que Instagram, en un importante movimiento anti-hermano , hizo que Ansel Elgort eliminara la foto, a pesar de que en realidad no incluía ninguna desnudez, pues aparentemente, mostrar un poco del cuerpo por caridad va en contra de sus términos de servicio o algo así.

TE PUEDE INTERESAR: Filtran supuesto PACK de famoso actor de Disney Channel

Ansel Elgort se DESNUDÓ por una buena causa

Cabe destacar que después el actor comentó una disculpa: "Perdón si ofendí a alguien pero hicimos algo bueno…Y mi papá tomó la foto por cierto. Estaba enojado, dijo que necesitaba darle crédito".