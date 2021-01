“Fue un shock”: Andrea Escalona habla sobre el día que murió Magda Rodríguez

Mediante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la conductora de Televisa Andrea Escalona recordó la última plática que tuvo con su mamá Magda Rodríguez, así como el ‘shock’ que le ocasionó enterarse de su muerte.

Sin saber que tenía una úlcera estomacal, Andrea Escalona reveló que el único problema que tenía su mamá era el control de su peso; por lo que cada año se proponía a reducir medidas para mantenerse saludable.

Sin embargo, contó que la productora de ‘HOY’ había sentido algunas molestias en su salud; síntomas que relacionaron con el estrés y cansancio producido por su mismo trabajo.

“No sé si tenía COVID-19 o no. Se le reventó una úlcera, yo ni sabía que tenía una úlcera… Yo estuve con ella ese sábado, y me dijo: pues esta semana sí me he sentido mal”