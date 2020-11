"Fue horrible", Ester Expósito confiesa una terrible pesadilla en su vida

Ester Expósito confiesa una terrible pesadilla en su vida

Ester Expósito es una de las actrices más populares del momento tras su participación en la serie Élite de Netflix, en la que trabajó junto a Danna Paola, pero al parecer no todo ha sido color de rosa.

Las medidas de confinamiento han causado diversos tipos de trastornos en la gente, como el estrés, depresión y ansiedad, este último padecimiento es el que aqueja a la actriz desde hace varios años.

Ante las estrictas medidas de prevención de contagios en España, la actriz no lo ha pasado nada bien pues compartió que la ansiedad se hizo presente durante la cuarentena, afectando su estado de ánimo.

“Fue horrible. Yo convivo con la ansiedad desde antes de la fama. Siempre estoy que me va a mil la cabeza. Me vine muy abajo, tenía ansiedad a diario, no sabía dónde meterme. Yo necesito mucha actividad, amo trabajar y lo echaba de menos”, aseguró en una entrevista.

"Estamos cansados. Queremos volver a la vida normal, pero no se puede. Yo también siento esa saturación, ese agotamiento", cofesó la actriz quien señaló sentirse preocupada por la situación mudial.

