Fue golpeada y encerrada guapa actriz de "Little Miss Sunshine"

Abigail Breslin es una joven actriz que habló sobre la relación abusiva en la que estuvo durante casi dos años en los que fue golpeada y encerrada, algo por lo que hasta ahora tiene pesadillas.

Breslin comenzó su carrera desde temporada edad en Hollywood y ha participado en importantes proyectos, sin embargo, el público la recuerda por su papel en la cinta “Pequeña Miss Sunshine” con la que también se envió un poderoso mensaje, tal y como el que compartió a sus seguidores en redes sociales al relatar los momentos de angustia que vivió en una relación en la que sufrió violencia física y psicológica.

Fue a través de su cuenta de Instagram, la actriz Abigail Breslin, de 26 años, relata que su noviazgo comenzó muy bien y estaba muy enamorada pero pronto todo cambió y el hombre con el que estaba comenzó a golpearla: “Como sobreviviente de violencia de género me siento obligada a escribir un poco sobre mi historia. Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años”.

Las fuertes declaraciones de Abigail Breslin

“Desafortunadamente, mi abusador se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad y, posteriormente, la relación se volvió violenta. Me golpeaban, me encerraban en habitaciones y me obligaban a fingir que todo estaba bien y normal mientras lidiaba con lesiones que la mayoría de la gente ni veía”, dijo y detalló que usaba maquillaje para cubrir los moretones del maltrato físico.

Añadió: “Sentía que merecía menos que basura. Tenía la certeza de que tenía que haber algo inevitablemente malo en mí. Pensaba que yo era una pu**, un problema, una estúpida, inútil, ridícula, extremadamente sensible, poco razonable y que no merecía amor. Los dos años en los que más sola me he sentido en toda mi vida”.

La actriz fue apoyada por su familia

Entre otros detalles, Abigail Breslin señaló que fue gracias al apoyo de su familia y amigos que pudo salir de la relación abusiva en la que estaba, por lo que no dudó en agradecer que creyeran en ella y nunca la dejaran sola:

“Siempre estaré en deuda con la gente más cercana no sólo por ayudarme, sino por creerme”.

Cabe destacar que la actriz de "Little Miss Sunshine" aún está en un proceso de sanción debido al trastorno de estrés postraumático complejo por el que tienen momentos de angustia, pero decidió compartir su testimonio con la intención de enviar un mensaje a otras mujeres que estén pasando por lo mismo que ella para decirles que "se puede salir".

