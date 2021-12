Fue difícil tener a Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home

Marvel Studios logró reunir a los tres protagonistas en un solo filme.

El furor que provocó el estreno de Spider-Man: No Way Home aún continúa, pues no se puede negar que ver a Tom Holland compartiendo créditos en pantalla con Tobey Maguire y Andrew Garfield fue muy emocionante para miles de fanáticos. Sin embargo, debes de saber que lograr este icónico y rumoreado encuentro no fue nada fácil para SONY y Marvel Studios.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y Amy Pascal, ejecutiva de SONY, confesaron en entrevista para el diario The New York Times que convencer a los dos actores de aparecer en la tercera entrega de la cinta protagonizada por Tom Holland fue algo complicado, ya que no se les permitió leer el guión antes de tiempo, lo cual puso en riesgo su participación.

SONY y Marvel Studio no permitió que los actores invitados leyeran el guion de No Way Home.

“Lograr que todos estén de acuerdo contigo sobre la gran idea no es fácil. ‘Oye, tenemos una idea. ¿Vendrás a firmar y estar en esta película?’ ‘¡Genial! ¿Puedo leer el guión?’ ‘No’. Esa fue la parte más difícil. y Ahí es donde Amy es una productora maestra en hacer que las cosas sucedan”, declaró el presidente de Marvel Studios a The New York Times.

Amy Pascal hizo posible la reunión de los tres Peter Parker

Gran parte del éxito de la cinta se debe a la aparición de los tres superhéroes arácnidos y los villanos de entregas anteriores.

La productora Amy Pascal reveló que le dejó en claro a Tobey Maguire y Andrew Garfield que su participación en la cinta no se trataría de un simple cameo, pues además de tener un gran respeto por su trabajo, ella les prometió que su presencia tendría gran peso en la trama.

“Les hicimos entender que estos no iban a ser cameos solo por dinero en efectivo. Las partes eran reales. Yo estuve ahí con ellos la primera vez y volvería a estar, que tengo demasiado respeto por ellos y por todo el trabajo que hicimos juntos durante años. No iban a ser un actor más o un extra, serían muy importantes para cada parte”, añadió la ejecutiva de SONY.

¿Cuánto dura Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home dura 2 horas y 28 minutos e incluye dos escenas post-créditos. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la nueva entrega protagonizada por Tom Holland se encamina a romper varios récords de taquilla debido al furor que causó su estreno y el encuentro de los tres superhéroes de Marvel Studios.

