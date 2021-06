¿Fue difícil para Alejandra Guzmán ser hija de Enrique Guzmán?

La polémica que envuelve a la familia Guzmán Pinal sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora ha sido Alejandra Guzmán quien reveló lo difícil que ha sido ser hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, esto en una reciente entrevista que ofreció a Faisy Nights, el nuevo programa de Faisy y Michelle Rodríguez que se transmite por Unicable.

Ante las cámaras, la cantante señaló que ser hija de dos grandes figuras públicas fue bastante difícil para ella, sobre todo cuando decidió iniciar una carrera en el mundo de la música, pues debía demostrar que tenía talento y que podía destacar por sí misma, algo que logró gracias a su carisma y espontaneidad.

"No fue difícil ser hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Lo difícil fue enseñar quién era yo y demostrar que tenía lo mío, y lo logré", declaró Alejandra Guzmán en Faisy Nights.

Tras ofrecer la entrevista, en la cual no se tocó el tema sobre las acusaciones de su hija Frida Sofía, la cantante participó en varias dinámicas junto a Faisy y Michelle Rodríguez, quienes estaban muy contentos de que ella haya sido la madrina de este nueva emisión nocturna.

¿Cómo era la relación de Alejandra y Enrique Guzmán

La relación entre ambos cantantes siempre fue muy amena, misma que quedaba demostrado cada vez que compartían escenario.

La relación de Alejandra y Enrique siempre ha sido un enigma, pues ante las cámaras ellos siempre se han mostrado cómo la familia perfecta. Sin embargo, los rumores aseguran que la rockera sufrió maltrato por parte de su padre, pero hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.

Esta estrecha relación quedó confirmada cuando ella salió a defender a su padre de las acusaciones de abuso sexual que recibió, asegurando que él era un buen hombre y que metía las manos al fuego por él: “Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí.

¿Qué pasó entre Alejandra Guzmán y su hija?

La relación entre Frida Sofía y La Guzmán se terminó de romper tras el escándalo de abuso sexual.

Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Enrique Guzmán era acusado de haber tocado de manera indebida a Frida Sofía cuando ella solo tenía cinco años de edad. Tras la polémica, la rockera salió a defender a su padre y aseguró que ella padecía de Trastorno de Personalidad Múltiple.

Estas declaraciones no fueron del agrado de la joven cantante, quien a través de su cuenta de Instagram le mandó un contundente mensaje a Alejandra Guzmán, en el cual confirmaba que su relación madre-hija se había roto de manera definitiva: “Yo me quiero sanar y espero que tu también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano”.

