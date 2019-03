¿Fue anoréxica? Usuarios arremeten contra Geraldine Bazán por su peso

Geraldine Bazán luego del contundente mensaje que envío en su cuenta personal de Instagram hace unos días sobre una fotografía donde se muestra cómo lucía su físico del pasado, los internautas han criticado en redes sociales sobre los cambios tan drásticos en el rostro de Geraldine Bazán.

Anteriormente Geraldine Bazán decidió compartir un mensaje en Instagram luego de que se filtrara aquella fotografía de su físico.

"Y me siento orgullosa de quién he sido siempre y que en esa época me sentía divina con todo y mis “kilos” de más y mi look cero favorecedor". Escribió Geraldine Bazán.