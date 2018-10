“Fue absolutamente conmovedor”; Los sensibles comentarios de Alfonso Cuarón al filmar “ROMA”

El tiempo y el espacio nos limitan, pero también definen quiénes somos, creando vínculos inexplicables con aquellos que fluyen con nosotros por los mismos lugares y al mismo tiempo. Time and Space constrain us, but they also define who we are, creating inexplicable bonds with the others that flow with us at the same time and through the same places. @ROMACuaron

