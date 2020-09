Frozen: Disney anuncia la historia y el origen de Olaf en “Once Upon a Snowman”

Frozen: Disney anuncia la historia y origen de Olaf en “Once Upon a Snowman”

Después de protagonizar dos largometrajes animados y varios cortos originales, Olaf finalmente está recibiendo el tratamiento de precuela. El amado muñeco de nieve apareció por primera vez en Frozen cuando Elsa lo conjuró con sus poderes, dándole vida y consolidando su lugar como uno de los compinches más populares de la historia de Disney.

Este miércoles 9 de septiembre por la mañana, Disney anunció que la breve historia de Olaf finalmente se exploraría en un nuevo cortometraje original llamado Once Upon a Snowman.

El corto se lanzará en el servicio de transmisión de Disney Plus el 23 de octubre, solo una semana antes del debut de Star Wars: The Mandalorian Season 2.

La historia de Frozen se complementará con el cortometraje de Olaf

¿De qué tratará Once Upon a Snowman de Disney?

Once Upon a Snowman llenará el espacio entre el momento en que Elsa crea a Olaf y el momento en que conoce a Anna y Kristoff. Sabemos que Olaf se basa en el muñeco de nieve que Elsa solía conjurar para su hermana cuando eran niñas, pero esa versión nunca tuvo su propia personalidad. A pesar de lo agradable que es Olaf, es lógico que desarrolló sus ideas y pensamientos en algún momento.

Josh Gad volverá a poner voz a Olaf, habiendo dado la voz al personaje tanto para las películas de Frozen como para varios cortos originales.

"Esta es una idea que comenzó a tomar forma cuando yo era animador en el primer Frozen", dijo el director Trent Correy ". "Dan Abraham y yo estamos muy agradecidos y emocionados de haber tenido la oportunidad de dirigir este corto, trabajando con nuestros increíbles colegas en Walt Disney Animation Studios".

Disney nos presenta la historia de Olaf en “Once Upon a Snowman”

"Josh Gad ofrece una de las grandes interpretaciones de voz animadas como Olaf a través de las películas de Frozen", dijo el director Dan Abraham. "Tener la oportunidad de trabajar con él en la cabina de grabación fue un privilegio y un punto culminante en su carrera".

¿Estás deseando sumergirte profundamente en la historia del origen de Olaf? ¿Verás Once Upon a Snowman cuando llegue a Disney Plus? ¡Háznoslo saber en los comentarios!