Frozen 2 estrena video de “Lost in the woods” de Kristoff en 27 idiomas

El pasado domingo 9 de febrero vivimos un momento único, donde Disney decidió unir a varias de las voces que habían interpretado a Elsa en diferentes países, y hacer una versión de la canción “Into the unknown” en varios idiomas, en vivo para todo el mundo, incluyendo idiomas como Coreano, Ruso, y Español.

La versión de los oscars fue un total éxito, causando comentarios positivos entre los espectadores, además que el publico mexicano pudo ver a Carmen Sarahí y sobre todo, entre los fans de la película, es por ello que ahora desean replicar la fórmula.

Una de las canciones que forman parte del Soundtrack de Frozen 2 es Lost in the woods, canción cantada por el personaje de Kristoff y de Sven el reno, este pop/rock romántico, fue una de las canciones favoritas de toda la película, pues vemos a el príncipe de este cuento loco por su princesa Anna, quien decidió abandonarlo momentáneamente para cumplir con su responsabilidad de ayudar a su hermana Elsa.

La canción, que en su versión en español se llama “Voy sin tu luz”, ahora ha sido mezclada en 27 idiomas, tal como lo fue Into The Unknown, o como lo fue en su momento “Let it go”.

El video fue publicado en la cuenta oficial de Disney Music Vevo este 11 de febrero, y la original es cantada por el actor Jonathan Groff, pero en esta podemos escuchar las voces de Pieter Klinck, Srđan Milovanović, Ludi Zhang, Momchil Stepanov, Paolo De Santis, Nakul Abhyankar, Kyrylo Kalinovsky y el mexicano Pepe Vilchis quien hace la versión para latinoamérica.

La versión le ha gustado mucho a los fans de Frozen 2, pues a menos de un dia de haberse publicado, ya está por llegar a las 100 mil reproducciones, pues es la primera vez que Disney hace esta versión con un personaje que no es el protagonista de la historia.

