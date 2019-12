Frozen 2 en graves problemas legales por plagiar eslogan

A pesar de su gran éxito en taquilla, la película Frozen 2 está metida en un pleito legal, ya que una empresa demandó a Disney Co. por haberles usurpado su eslogan para incluirlo como parte del famoso filme.

Y es que la famosa línea ‘Trust your Journey’ no es solo una frase de Disney para darle más sentido a la aventura que emprendieron Elsa y Anna al norte de Arendelle, o de otra forma no estaríamos ni siquiera hablando de este tema.

Resulta que este mismo lema también pertenece a una empresa de Nevada, Estados Unidos, la cual acusa a la compañía de robarle su eslogan, abriendo un gran debate dentro de los tribunales del país norteamericano, por supuesto, con una demanda millonaria de por medio.

GRAVES PROBLEMAS PARA DISNEY

De acuerdo con lo establecido por la compañía denunciante, Disney estampó la famosa frase desde el 2007; no obstante, la compañía de Mickey Mouse sin temor alguno comercializó el eslogan en todo tipo de productos con motivo del estreno de Frozen 2.

En este sentido, ‘Trust your Journey’ ha pedido el retiro inmediato del eslogan en los miles de productos de Frozen que han salido a la venta a nivel internacional, pero ni siquiera cumpliendo esta solicitud Disney estaría a salvo.

RIESGO DE PERDER MILLONES DE DÓLARES

Te decimos esto porque de cualquier manera la empresa está pidiendo una compensación en forma de porcentaje por las ganancias obtenidas con el merchandising de Frozen 2.

Es importante recalcar que se trata de una empresa nacida de la lucha personal por superar el cáncer de mama, y que utiliza ese eslogan en todo tipo de productos, joyas, tazas, entre otros, desde hace 12 años.

Sin duda, mala publicidad para Disney si no soluciona el problema cuanto antes, pues no es un tema minúsculo para la exitosa compañía.

