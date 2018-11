“Frozen 2” adelanta su fecha de estreno en Estados Unidos

“Frozen 2” adelanta su estreno en Estados Unidos, que queda programado para el 22 de noviembre del 2019, según información de Disney obtenida por “Collider”.

En 2013 se estrenó la cinta original y se colocó como un clásico del cine infantil, debido a que los niños alrededor del mundo continúan disfrutando las populares canciones de esa película, como “Let it Go” y “Love is an Open Door”.

Frozen, un clásico del cine infantil

Se había previsto que la película se estrenará 29 de noviembre, pero el estudio cinematográfico decidió adelantar el estreno una semana para que su debut sea el fin de semana que se festeja el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos.

Su debut sea el fin de semana de Acción de Gracias en los Estados Unidos.

Se ha confirmado hasta el momento que “Frozen 2” contará con las voces originales de Idina Menzel como Elsa, Kristen Bell como Anna, Jonathan Groff como Kristoff y Josh Gad en el papel del muñeco de nieve Olaf, mientras que los actores Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown están en negociaciones para sumarse al elenco.

Chris Buck y Jennifer Lee volverán a dirigir el clásico del cine infantil

Chris Buck y Jennifer Lee volverán a dirigir el clásico del cine infantil que en su primera parte recaudó mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Mira aquí el tráiler del "Frozen 2"