Frozen 2: Los mejores momentos de Anna, Elsa y Olaf

Frozen 2: Los mejores momentos de Ana, Elsa y Olaf

Una de las esperadas películas de Disney fue Frozen 2, esta cinta se estrenó el 22 de noviembre y tras su lanzamiento se convirtió en una de las favoritas, pues logró colocarse en los primeros lugares de las taquillas.

Esta divertida historia muestra las aventuras de las princesas Anna y Elsa en compañía de un muñeco de nieve llamado Olaf, que fue creado de su imaginación cuando ellas apenas eran unas niñas.

Los fans de Frozen 2 quedaron fascinados por la historia que mostraron en esta segunda parte de las princesas, aunque el sitio web Screen Rant ha revelado algo inesperado sobre los mejores momentos que los fans pudieron pasar desapercibidos.

Uno de los momentos más divertidos de la película Frozen 2 fue cuando Olaf imitó el vals de Elsa con su peculiar movimiento de caderas, pues tanto la princesa como Anna y Kristoff estaban trataban de adivinar lo que hacía el muñeco de nieve, pues Elsa sabía que era ella.

En la historia de Frozen 2, algo que sorprendió a los fans fue la muerte momentánea de Elsa, pues la princesa quería conocer más acerca de sus poderes, debido a que no hizo caso a las predicciones de Grand Pabbie, pues la princesa y Anna debían de estar siempre juntas.

En la escena donde Elsa hace divertidas figuras de nieve, algo que impactó a los fans fue la petición que una niña le hizo a la princesa, pues la pequeña quería un sextante.

En otro momento de la cinta Frozen 2, la princesa Anna conoció al líder de los soldados de Arendelle, pues algo sorprendente fue que ella sabía quien era, a pesar de no haberlo visto antes.

Recordamos uno de los momentos más tristes de la película fue cuando Elsa muere congelada por un corto tiempo, esto ocasionó que Olaf comenzara a desintegrarse, pues la magia de la princesa está ligada a las cosas que hace.

Una de las escenas más divertidas de Elsa fue cuando recuerda su pasado mientras cantaba la canción "Show Yourself, pues se vio ella misma en una escultura de hielo cuando cantó "Let it Go".

