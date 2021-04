En el 2020 se dio a conocer que Friends, la aclamada serie noventera, tendría un episodio especial, el cual sería transmitido a través de la plataforma HBO Max. Sin embargo, la llegada de la pandemia del coronavirus provocó que la reunión de los protagonistas se viera pospuesta en más de una ocasión, pero ahora ya se ha revelado la fecha del rodaje.

De acuerdo a información proporcionada por el sitio Deadline, los actores Courtney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlac y Mathew Perry se reunirán la próxima semana en el set del estudio de Warner, lugar donde grabaron la serie Friends hace ya más de 20 años.

La serie Friends sorprenderá a sus fanáticos con el estreno de un episodio especial en HBO Max.

Se sabe que Warner tenía planes de emitir el episodio especial de Friends en el lanzamiento de la plataforma de HBO Max, pero esto no fue posible debido a que el rodaje se canceló para evitar contagios de COVID-19 entre los actores y la gente que conforma a la producción.

Hasta el momento, lo único que se sabe de este memorable encuentro es que no será un episodio que dé continuidad a la exitosa serie de la década de los noventa, ya que no tendrá un guión como tal. Además, el actor David Schwimmer reveló que cada uno de los actores leerá un documento, aunque no dio detalles de lo que que se podría tratar

Lisa Kudrow revela nuevos detalles del episodio especial de Friends

Lisa Kudrow revela nuevos detalles del episodio especial de Friends // Instagram.

Por otro lado, Lisa Kudrow reveló que ella ya firmó algunas escenas de su participación en el episodio especial de la serie Friends: "Ya grabamos algunas cosas. Yo ya hice una pregrabación, así que definitivamente lo vamos a hacer. No es como algo con guión, no estamos interpretando a nuestros personajes de nuevo".

Hasta el momento, se desconoce cuándo será la fecha de estreno del episodio especial de Friends en HBO Max, pero fanáticos hispanohablantes esperan que este ocurra después del lanzamiento de la plataforma en Latinoamérica, ya que de esta manera ellos podrán disfrutar del esperado reencuentro del grupo de amigos que cautivó a toda una generación.

¿Te consideras fanático de la serie Friends? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.

Fotografias: Instagram