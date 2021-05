Friends anuncia su fecha de reencuentro con este adelanto

Friends al fin ha dado a conocer su primer avance, pues HBO Max, parte de WarnerMedia, este jueves ha calmado las ansias de sus fanáticos, pues reveló que será el 27 de mayo cuando llegue a las pantallas.

Resulta que la compañía hizo el anuncio acompañado de un tráiler de 40 segundos que muestra al elenco, abrazados y tomados de la mano caminando hacia el estudio 24 de Warner Bros., seguido con el título de la reunión:

«The One Where They Get Back Together».