Friends: ¿Monica engañó a Chandler? Esta teoría dice que sí

Si hay una pareja ideal en ‘Friends’ es sin duda la de Monica y Chandler. Durante mucho tiempo se utilizó a Ross y Rachel como ejemplo pero aunque un poco tarde, nos hemos dado cuenta de que Ross no era para nada el hombre perfecto que una vez vimos.

Friends: Monica y Chandler

Monica y Chandlers eran los favoritos

Pero eso no significa que Monica y Chandler sean perfectos, o que su relación lo sea, y aunque estamos seguros de que ambos se querían mucho, existe una teoría que explica que Monica le fue infiel a su marido.

¿Cómo es posible? Si en ningún capítulo se da a entender eso al menos de manera clara. Pues según un usuario de Reddit, existen varias pistas en los que se deja caer que el personaje interpretado por Courteney Cox podría haberlo hecho. No todos los fans están de acuerdo pero muchos han empezado a ver estos detalles con otros ojos.

U/limbtz comienza su teoría haciendo alusión al episodio 9 de la quinta temporada, donde Monica dice que no cree que haya nada de malo en flirtear con otras personas aunque tengas pareja. El fan reconoce que esto no significa que diga que le parece bien ser infiel, pero cree que es una idea que desafía la base moral de del personaje.

Friends: Monica y Chandler

En el capítulo de la proposición, Monica se encuentra con su ex Richard y además de alegrarse mucho por verlo (que tampoco tiene nada malo), no le importa que su ex se una a ellos aunque estuvieran celebrando su aniversario y Chandler estuviera a punto de pedirle matrimonio. A lo que debemos añadir por supuesto, que ella sale corriendo al piso de su ex (el día de su aniversario).

Friends: Monica y Chandler

Y por último, el usuario de Reddit menciona el capítulo 11 de la temporada 10, donde nos enteramos de que Monica contrató strippers mientras Chandler estaba fuera. Este hecho no demuestra que le fuera infiel, pero que tuviera la página del listado telefónico marcada donde está el número ha hecho sonar las alarmas entre muchos fans porque podría significar que ha llamado suficientes veces como para necesitar marcar la página.

Friends: Monica y Chandler

¿Es posible que en algún momento Monica se acostara con otra persona? O como dicen algunos fans esto no prueba absolutamente nada y por tanto es todo mentira. Lo que debemos reconocer es que da un poco que pensar y de hecho la conversación en el foro cuenta con multitud de comentarios a favor y en contra de la teoría y todos apoyados por distintos capítulos.

Lo más probable es que nunca haya ocurrido, o al menos eso es lo que todos querríamos pensar, pero ahora la duda ya está ahí. Habrá que ver si algún guionista o Courteney Cox y Matthew Perry dicen algo al respecto.

