¿Frida Urbina traicionó a La Bebeshita en La Venganza de los Ex VIP?

Los fans de Frida Urbina y La Bebeshita han estado muy activos desde que comenzó el reality show La Venganza de los Ex VIP ya que muchos afirman que la actriz de Televisa traicionó a la ex concursante de Enamorándonos, quien le había pedido que no se relacionara con su ex novio Brandon Castañeda.

Tras miles de dimes y diretes, la joven mexicana decidió romper el silencio en un podcast llamado Vaya Vaya Tv, en donde finalmente habló sin filtros ni cortes sobre todo lo que pasó con Daniela Alexis y porqué la gente la había llamado traicionera.

La guapa actriz confirmó que su amiga La Bebeshita es ex novia de Brandon y que ella le marcó por teléfono y le pidió que no se relacionara con él pero no pudo evitarlo al sentir gran química con el guapo mexicano.

“Hubo química porque tengo una amiga que cuando yo estaba en el hotel ella me escribió que no me besara con él y claramente le dije que no iba a pasar, que no me gustaba pero ahí viene el dicho de nunca digas nunca”.

Frida rompió el silencio

Por otra parte dejó en claro que aunque Daniela y ella se conocían, no eran mejores amigas y que únicamente compartieron el mismo trabajo pero no tenían una relación cercana, así que ella no considera que la haya traicionado, sin embargo en cuanto abandonó el reality se comunicó con ella para explicarle que no pudo evitar besarse con él.

Cabe recordar que esta relación con Brandon le causó varios problemas a Frida pues Diana Zambrano la golpeó por estar con él en dos ocasiones y su pleito siguió aún afuera del reality show.

¿Quién es Frida Urbina?

La hermosa Frida Urbina es una actriz que empezó su carrera en Televisa, participando en programas como La Rosa de Guadalupe, Cómo dice el dicho, entre otros. Su última participación en la televisión fue en el programa La Venga de los Ex VIP tranmitido por MTV y Paramount Plus, en donde salió de lo cotidiano y se arriesgó a que la gente viera un lado que tenía muy bien escondido.

