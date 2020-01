Frida Sofía y su polémico matrimonio ¡Entérate de todo!

Frida Sofía ha obtenido una gran fama no sólo por pertenecer a una de las familias más populares de la farándula mexicana como son los Guzmán y Pinal; si no que aparentemente heredó el alocado carácter de su madre Alejandra Guzmán, con la que ha tenido una serie de problemas que aún no llegan su final.

Es decir, Frida Sofía se ha encargado de protagonizar las noticias más escandalosas debido a sus múltiples peleas con su madre e incluso con toda la dinastía Pinal, llegando a insultarlas y culparlas públicamente de todas sus desdichas.

Sin embargo estas noticias más que perjudicarla le han dado un gran empuje en la industria de los espectáculos, puesto que recordemos que a pesar de las peleas Frida Sofía ha seguido los pasos de su madre en el mundo musical.

La fama de Frida Sofía

Asimismo la hija de Alejandra Guzmán se ha convertido en toda una influencer a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, lo que la coloca como una de las artistas más influyentes del momento.

Incluso hace un par de días Frida Sofía sorprendió a sus seguidores a través de una sensual rutina de ejercicios, que llevó a cabo con un pequeño bikini que dejó ver hasta las zonas más escondidas de la cantante.

Sin embargo antes de poseer toda esta fama de la que goza actualmente, Frida Sofía vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al contraer matrimonio con el empresario Luis Escamilla. Una parte de la historia de Frida que muy pocos conocen.

Frida Sofía y su polémico matrimonio ¡Entérate de todo!

Frida Sofía y su polémico matrimonio

Fue en el año 2015 cuando esta artista caminó de la mano hacia el altar junto al empresario mexicano, una decisión que fue muy cuestionada en el momento puesto que esta pareja llevaba muy poco tiempo de haber iniciado su relación.

Un fugaz matrimonio que solamente duró un par de años, ya que justo antes de celebrar su segundo aniversario Frida y Luis comenzaron a tramitar su divorcio. Respecto a este tema se corrió el rumor de que Frida Sofía había sido víctima de violencia doméstica.

Un rumor que se dio por terminado después de que la artista negara públicamente esta teoría a través del programa “Ventaneando”, donde aclaró que fue una decisión tomada por ambos de una manera respetuosa y sin problemas.

No nos queda duda que Frida Sofía seguirá encabezando las noticias más escandalosas, puesto que tanto su pasado como su presente se encuentra lleno de las situaciones más polémicas.

Te puede interesar Frida Sofía ROMPE las redes con tremenda rutina en bikini: ¡le vimos TODO!

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana