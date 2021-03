Frida Sofía y Alejandra Guzmán causaron gran furor en redes sociales al dar el primer paso para que ocurra su reconciliación, esto luego de que en los últimos tres años hayan tenido un fuerte enfrentamiento mediático, mismo que causó gran daño a su relación de madre-hija.

En una reciente emisión del programa Despierta América, Frida Sofía reveló que comenzó a hablar con Alejandra Guzmán tras enterarse que ella se contagió de coronavirus: “Empiezo a ver en Youtube que ‘ya no la va a librar’, que ‘se despide de Frida’, ya saben cómo son de amarillistas algunas personitas y me asusté, no sabía que tenía COVID-19”.

La nieta de Silvia Pinal dio detalles de cómo fue su primera plática tras varios años de estar distanciadas: “Me dejó un mensaje muy bonito, le marqué. Le dije, ‘hola, ma’, y me dijo, ‘hola, Frida, ¿cómo estás?’, y le dije, ‘estoy muy bien, ¿cómo estás tú?’, y me dijo ‘pues aquí estoy batallándole, pero estoy bien’”.

Sin embargo, Frida Sofía aseguró que para sanar su relación es necesario que ambas tomen terapia: “Ese peso de tener esta distancia tan fuerte, con mi propia madre, es como si algo pasa, Dios no lo quiera, nunca sabemos cuándo nos toca. Ese paso no es nada más hablar, yo creo que sí necesitamos una terapia, fuerte, intensa, las dos, con un profesional”.

"Te necesito en mi vida": Frida Sofía a Alejandra Guzmán

Frida Sofía y Alejandra Guzmán hablan por primera vez tras 3 años de estar separadas.

Por otro lado, la cantante Alejandra Guzmán se comunicó al programa vía telefónica para decirle a su hija que ella está con el corazón abierto y que le da mucho gusto verla bien y tranquila. También aseguró que esta muy deseosa de poder reencontrarse con Frida Sofía.

“Como madre, una desea eso y creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar y se puede arreglar y estoy de la mejor manera con el corazón abierto, tratando de darle su tiempo y su espacio también para que ella sea feliz y sea ella”, señaló Alejandra Guzmán.

Finalmente, la joven Frida Sofía reveló que para que su felicidad sea completa es necesario que su madre esté en su vida, palabras que dijo ante las cámaras del programa con la voz entrecortada y los ojos llorosos: “Mami, para ser feliz te necesito en mi vida”.

¿Crees que Alejandra Guzmán y Frida Sofía porfin puedan retomar su relación familiar? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram