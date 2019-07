Frida Sofía y Alejandra Guzmán ¿se DESGREÑARON de nueva cuenta? (VIDEO)

La cantante Frida Sofía después de estar envuelta en el escandalo con su madre Alejandra Guzmán, se lanzó como cantante y recientemente hizo su primer debut.

Resulta que debutó como cantante el pasado fin de semana durante la entrega del Balón de Oro, que fue un momento tan positivo para ella que hasta cambió su actitud completamente después de semanas de pleito con su madre.

Los que más ha sorprendido es que horas antes de su presentación, la hija de Alejandra Guzmán habló bien de ella, la elogió como artista y hasta le mandó mensajes de amor ante la audiencia:

"Lo que más agradezco de mi madre es que es una tremenda artista. Ella es mi ídola como artista, he aprendido tantas cosas de ella que me han servido como persona, como figura pública, como cantante, como todo en sí", dijo en una entrevista recopilada por el programa de farándula".

El comentario ha sorprendido tanto ya que las palabras contrastan con los insultos que le envió a través de Instagram stories, cuando reaccionó a una entrevista de La Guzmán con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

Si se recuerda en esa entrevista Alejandra Guzmán declaró que había decidido separarse y cortar relación con su hija por los episodios de violencia que vivieron, pues aseguró que Frida la golpeó "varias veces”:

"He tratado de comenzar una nueva relación porque la que había no hay respeto. Y es difícil cuando hay golpes de por medio, agresión, que yo no sé hasta donde pueda llegar. Por eso me alejé".

Recientemente la revista Tv Notas ha difundido que Alejandra Guzmán protagonizó una nueva pelea con su hija Frida Sofía, solo días después del lanzamiento de Frida como cantante y de haberse reconciliado con su padre.

Resulta que se cuenta que la reina del rock en México llegó en estado de ebriedad al departamento que le regaló en Miami, por lo que Frida Sofía optó por reconciliarse con su padre Pablo Moctezuma, para que le ayude económicamente en el despegue de su carrera como cantante.

Cabe destacar que la famosa cantante ha asegurado que la actitud de su hija es producto del alcohol y de "muchos resentimientos, muchas cosas que no ha perdonado y que no ha querido ver".

En cuanto los de los golpes, Frida Sofía negó haberle pegado a su madre, pues dijo que jamás le levantó un dedo a su mamá, y si lo hizo, "fue para quitármela de encima, porque está loca.

