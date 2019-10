Frida Sofía será la nueva imagen de una marca de condones (VIDEO)

Este año, la vida de Frida Sofía se ha vuelto un libro abierto, dando detalles íntimos y exclusivos sobre su vida y relación con su madre, Alejandra Guzmán, de la cual lleva más de un año alejada y sin comunicación a raíz de enterarse que su progenitora salía con un ex novio de ella.

Con cada video publicado en sus historias en las redes sociales o cada nueva entrevista que sale al aire, Frida Sofía revela datos duros sobre su infancia, argumentando que debido al mal ejemplo que había en su casa, su formación la ha convertido en la persona polémica y dañada que es un en día.

Pero…todo parece indicar que Frida Sofía no pretende salir de ese círculo vicioso para ser una mejor persona; no sabemos a qué se deba esto, quizá no tiene idea de cómo hacerlo o simplemente descubrió que tener una imagen polémica deja más dinero en su cuenta bancaria y de manera sencilla y rápida.

El nuevo escándalo que acecha a Frida Sofía fue sacado a la luz gracias a una entrevista realizada a su tío, Pedro Moctezuma, quien lanzó su nueva marca de condones llamada ‘FullSen’, pidiéndole a la primogénita de Alejandra Guzmán ser la imagen de la marca.

Es por esta razón que próximamente podremos ver a la ahora cantante y modelo erótica Frida Sofía, promocionando la línea de preservativos.

Debido a que Pedro Moctezuma presentó la marca de condones en la Ciudad de México, se tienen las sospechas de que Frida Sofía pueda volver a nuestro país en un futuro no muy lejano para hacer promoción a los preservativos lanzados por su tío.

En entrevista con Pedro, comentó:

“No fue complicado convencerla para participar, es una niña que tiene conciencia, ella está en pro del sexo seguro”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA

