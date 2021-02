¿Frida Sofía se reconciliará con Alejandra Guzmán? ¡Entérate!

El mediático pleito entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía podrían llegar a su fin muy pronto, esto debido a que la famosa cantante confesó en una reciente entrevista que tiene muchos deseos de volver a abrazar a su hija, e incluso le mandó un emotivo mensaje de amor en televisión nacional.

Tras haber transcurrido varios días de dichas declaraciones, Frida Sofía rompe el silencio y en entrevista para el programa Despierta América declaró que ella sí ha estado dispuesta a reconciliarse con Alejandra Guzmán, pero que ella es la que no ha hecho por buscarla.

"Siempre he estado con los brazos abiertos. Yo nunca me fui a ningún lugar, o sea, que no entiendo porque dice que regrese, yo la voy a amar siempre si hay diferencias, chocones y es algo bien difícil de explicar", confesó la nieta de Silvia Pinal.

Frida Sofía aseguró que si Alejandra Guzmán quiere visitarla algún día, ella la recibirá con los brazos abiertos, pues sabe dónde buscarla. Eso sí, aseguró que por mucho amor que le tenga a su madre, ya no permitirá que nadie pisotee su autoestima ni dañe su salud mental.

"Que encuentre la felicidad, que ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe donde estoy. Ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme, apreciarme y demostrarles que sí tengo talento", añadió la hija de la rockera.

Frida Sofía no recibe dinero de Alejandra Guzmán

Frida Sofía no se niega a una reconciliación con su madre.

La también cantante está segura de que ella y Alejandra Guzmán se van a reconciliar, pero que no sabe de que podrían hablar ya que no se han visto en mucho tiempo; por último aclaró los rumores de que ella sigue recibiendo un apoyo económico por parte de su madre.

"No la he visto en tanto tiempo que no sé qué quiero decirle porque ya no hay comunicación… Soy una empresaria, ¿cómo crees que he sobrevivido todo este tiempo?. Todo el mundo dice: 'Te mantiene tu mamá', pero no, desde Playboy", finalizó Frida Sofía.

¿Crees que entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán habrá una reconciliación? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram