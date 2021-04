Frida Sofía se quiere cambiar el apellido

Frida Sofía es una de las jóvenes más polémicas que hay en el mundo del espectáculo, sobre todo por las peleas que ha tenido con su mamá Alejandra Guzmán.

Sin embargo, después de que hace unas semanas haya intentado reunirse con su mamá en un programa de Televisión, y fuera un intento fallido, le han preguntado también por su relación con su papá.

En una entrevista exclusiva que concedió al periodista y conductor Gustavo Adolfo Infante, la cantante habló sobre los momentos que, a lo largo del tiempo, han contribuido a que la relación con su madre este fracturada, uno de ellos el no llevar el apellido de su padre, Pablo Moctezuma.

Según relató Frida, la decisión de registrarla como madre soltera no fue del todo de su madre, y es que fue su abuelo Enrique Guzmán quien aconsejó a la rockera a ir al registro civil, debido a los problemas que tenía con Moctezuma.

Frida Sofía reveló que está dispuesta a cambiarse el apellido

“Nací el 13 de marzo, a las 3:33 de la mañana, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma. (Aunque mis apellidos deberían ser) Moctezuma Guzmán, no (estoy registrada así), pero si soy más Moctezuma”, dijo Frida sobre sus orígenes.

La polémica joven, confesó que este hecho marcó su vida para siempre, pues de acuerdo a sus propias palabras le arrebataron su identidad:

“Ahí empieza el drama de mi vida. El hecho de que mi abuelo y mi papá llegaron a este punto de estar los dos con una pistola y mi mamá en medio, como novela. Mi papá quería obviamente cuidarme"

"Pero mi mamá se puso las pilas Y antes de que él hiciera algún movimiento, me registraron bajo esos apellidos (Guzmán Pinal), y básicamente me quitaron mi verdadera identidad", agregó.

Al ser cuestionada sobre si ahora que es una adulta buscaría cambiar su nombre, Frida Sofía reveló que de hacerlo le encantaría apellidarse Félix, como ‘La Doña’, quien cabe destacar es su madrina de Bautizo.

“Yo creo que soy Frida Félix. Cien por ciento, ¿por qué no? Me encanta todo lo que dice, cómo se maneja, qué hace: para mi sigue viva. Yo creo que si con alguien me puedo relacionar es con María Félix”, aseguró.