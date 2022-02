Frida Sofía se quedó sin testigos, tendrá que esperar hasta mayo para comparecer

La joven proveniente de la dinastía Pinal está envuelta en varios problemas legales/Foto: Cultura Colectiva

Frida Sofía tendrá que esperar hasta el 2 de mayo para poder comparecer ante un juez del estado de Florida, después de que sus testigos no se presentaron a la audiencia. La joven cantante e influencer debe enfrentar a las autoridades estadounidenses por una demanda, recordando que hace unas semanas fue arrestada en Miami.

De acuerdo al programa Chisme No Like, la también modelo tenía su audiencia este 16 de febrero. La hija de Alejandra Guzmán recientemente cambió de abogado y por ello se modificó la comparecencia hasta este miércoles, pero no se pudo realizar ante la ausencia de dos testigos.

Pese a que el estado reclamó, la jueza hizo caso omiso y decidió aplazar la audiencia por el escándalo de Frida Sofía, hasta dentro de casi tres meses.

¿Por qué fue demandada Frida Sofía?

Después de ser arrestada en un restaurante, ahora la influencer fue demanda por agresión a una vecina/Foto: soy Mujer

Como te informamos en La Verdad Noticias, una de las vecinas de la modelo interpuso una demanda por agresión, pero al final no se hizo efectiva. Esto debido a la falta de dos testigos que, aparentemente, no han podido localizar la defensa de Frida.

Cabe recordar que esta no es la única vez que Frida Sofía se mete en aprietos con la ley del estado de Florida. Ya que hace unas semanas, la cantante de “Ándale” fue arrestada tras un incidente provocado en un restaurante. De acuerdo a la información, Frida fue acusada de alterar el orden público, conducta inapropiada y resistencia al arresto no violento.

Esto provocó que la modelo e influencer pasará un día en la cárcel de Miami; no obstante, tras fijarse una multa de 500 dólares (30 mil 408 pesos), la joven de 29 años de edad fue liberada.

Aún no se sabe quién pagó la multa de Frida Sofía

La cantante y empresaria se ha alejado en los últimos años de su familia/Foto: Milenio

Hasta el momento, no se ha revelado quién fue la persona que asumió y pagó la multa de Frida Sofía. Ya que cuando fue liberada de la prisión, no había alguien esperándola. Además, la modelo no ha tenido una relación cercana con su famosa mamá y su familia.

Por lo que se cree que fue su padre, el empresario Pablo Moctezuma, quien consiguió liberarla. De acuerdo con diversas fuentes, Frida Sofía ha estado teniendo algunos problemas en su salud mental, por lo que se ha involucrado en varios conflictos con la ley.

