Frida Sofía se defiende ante los insultos y lamenta estar lejos de Silvia Pinal

Frida Sofía sigue causando revuelo en las redes sociales y es que recientemente la famosa y polémica hija de Alejandra Guzmán, decidió enviar diversos mensajes en sus historias de Instagram para defenderse de las groserías que ha recibido de los usuarios, luego de los videos que publicó insultando a su prima.

Cabe mencionar que Frida Sofía empezó a enviar contundentes mensajes a su prima Michelle Salas, pues la joven asegura que ya está cansada y fastidiada de las comparaciones que le han hecho con la hija de Luis Miguel.

Frida Sofía sigue defendiéndose de los fuertes comentarios que ha recibido en las redes sociales, aunque recientemente tras la noticia sobre su abuela Silvia Pinal, una de las destacadas actrices de las telenovelas y películas mexicanas se encuentra delicada de salud.

"Mi abuela es una de las personas y hermosas que conozco. Ahorita más que nunca les pido que recen por ella, me duele mucho no poder estar a su lado”. Escribió Frida Sofía.

En otra publicación Frida Sofía reveló que sus trámites se han demorado y que se siente muy frustrada por la situación que está pasando con su abuela al no poder estar junto con ella.

"Ya lo único que me queda gritar es la verdad. Y esa siempre estará ahí como prueba les guste o no. Igual que yo aquí peleando por defenderme y no me canso". Escribió Frida Sofía.