Frida Sofía se compara con Dua Lipa y le llueven críticas ¡La llaman 'ridícula'!

A Frida Sofía últimamente le han dado ciertos “aires de grandeza” según sus seguidores, y es que la polémica joven, no solamente se ha dedicado a arremeter contra su madre y familiares, sino que, además le ha dado por llamar “nacos” a otros cantantes, como son la Chiquis Rivera o Lupe Esparza.

Tal parece que ahora Frida Sofía no solo llama “nacos” a sus paisanos, sino que además parece que quiere codearse con la “socialité” de la música. A través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram la cantante hizo una comparación, y aseguró que se parece a la popular cantante Dua Lipa, famosa por su canción “New rules” entre otros éxitos.

“Ok ok ok ... alguien me dice qué pedo con esto?!?! Omg �� @dualipa y si si tengo familia perdida por ahí?! Jajaj que opinan? Nos parecemos o no?”, publicó Frida Sofía en su cuenta de Instagram.