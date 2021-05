Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, sorprendió a todo mundo al colocarse el apellido de su padre, el empresario Pablo Moctezuma, en su biografía de Instagram. Este cambio llega en medio de la polémica que ella y su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, protagonizan en redes sociales y que al parecer ha llegado a las instancias legales.

Al ingresar al perfil de Frida en Instagram es posible ver que ya porta el apellido Moctezuma, demostrando una vez más que no tiene interés alguno en formar parte de la dinastía Pinal-Guzmán, sobre todo ahora que protagoniza una fuerte polémica mediática junto a su abuelo.

Frida eliminó el Guzmán de su cuenta de Instagram y ahora ha adoptado el Moctezuma.

Cabe destacar que Frida no porta el apellido de Pablo Moctezuma debido a que la intérprete de ‘Mala Hierba’ optó no dárselo, ya que supuestamente ella tenía el temor de que el famoso empresario le quitara la custodia en un futuro. De igual modo, se sabe que la joven de 29 años de edad tenía deseos de llevarlo.

Hasta el momento, se desconoce si la modificación de apellidos se ha aplicado en sus documentos oficiales o se trata de un simple cambio en sus redes sociales. Sin embargo, el ver que ya porta el apellido Moctezuma nos hace pensar que la separación con su familia ya no se podrá evitar.

¿Qué pasó entre Frida Sofía y los Guzmán?

Frida no acepta que su madre, Alejandra Guzmán, apoye a su abuelo y no a ella.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Frida acusaba a su abuelo, Enrique Guzmán, de manosearla indebidamente cuando ella apenas tenía 5 años de edad: “Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas, me manoseó desde los 5 años”.

Sin embargo, la polémica cobró fuerza cuando Alejandra Guzmán declaró en más de una ocasión que creía en su padre y que Frida Sofía era una persona enferma. Además, de darle su apoyo al cantante en caso de que él quisiera interponer una denuncia en contra de su hija.

Fotografías: Redes Sociales