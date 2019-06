¡Frida Sofía se DESPIDE PARA SIEMPRE de Alejandra Guzmán! (FOTOS)

Cansada de que se hagan suposiciones sobre el verdadero motivo de la separación entre Alejandra Guzmán y ella, Frida Sofía, la hija de ‘La Reina del Rock’ envió un desgarrador mensaje.

En el, aclaró que su ‘La Guzmán’ le rompió el corazón y que siempre ha estado dolida por no haber crecido con una figura materna a su lado, sin embargo, dejó en claro que esa parte ya está en el pasado y no la puede cambiar.

No obstante, fue muy precisa al mencionar que el verdadero motivo de su distanciamiento, es que no acepta el hecho que que su propia madre se ande coqueteando con su ex novio, sobretodo por no ser la primera vez que sucede esta situación.

Mediante sus historias de Instagram, Frida Sofia explicó que Alejandra Guzmán celebró su cumpleaños en Nueva York al cual ella deseaba asistir pero no le contestó el celular; por su parte, el ex novio de Frida Sofía si estuvo presente y hasta le llevo mariachis a la cantante.

La primogénita de ‘La Guzmán’ expuso que aunque parezca un circo mediático con el que busca atención para su nuevo disco, eso no es así, y dio a entender que ya se resignó a no tener una relación con su madre, pues finalizó su texto con un:

"bye mamá".

