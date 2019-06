Frida Sofía se BURLA de Alejandra Guzmán (VIDEO)

Frida Sofía tras el pleito que tiene con Alejandra Guzmán, a través de una entrevista para "Suelta la sopa" reveló cómo se siente con esta situación al no tener contacto con su mamá, pues hace más de cinco meses que no se llaman por teléfono.

La hija de la cantante rockera, en su cuenta personal de Instagram le ha enviado a su mamá Alejandra Guzmán, diversos mensajes para criticar a la cantante con respecto a los romances que tuvo con sus ex novios.

Alejandra Guzmán no pudo ocultar el dolor que le causa estar separada de su hija y en uno de sus conciertos le dedicó una canción a Frida Sofía, pero la emoción pudo más y se puso a llorar.

La hija de Alejandra Guzmán estuvo muy dolida porque su mamá nunca estuvo para ella, pues la cantante nunca ha visitado la casa donde vive Frida Sofía.

Frida Sofía vio la interpretación de su mamá en uno de sus conciertos y quiso llamarla, pero optó por no hacerlo, pues esta muy dolida con las cosas que pasaron con sus ex novios.

La hija de Alejandra Guzmán mencionó: "Si, pero después me acorde de lo que es capaz ella, conmigo no, pero lo que ha hecho con mis ex novios, me duele, me duele".