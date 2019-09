Frida Sofía revela que tiene pruebas de que Alejandra Guzmán anduvo con su ex novio

En los últimos meses, las diferencias entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán se han vivido en diferentes capítulos de altas y bajas, pues la guerra de declaraciones en los medios de comunicación ha sido demasiado intensa.

Ahora, la polémica primogénita de la cantante, una vez más no se quedó callada y volvió a despotricar acerca el amorío que tuvo su ex novio Christian Estrada con su mamá, a quien popularmente se le conoce como ‘la reina del rock’.

Recordemos que semanas atrás, durante una entrevista que le realizó la periodista Pati Chapoy, la cual fue transmitida a través del programa ‘Ventaneando’, Frida Sofía mostró su lado más vulnerable.

Con el corazón en la mano, la hija de ‘la reina del rock’ confesó a Chapoy la verdadera razón por la que no se habla con Alejandra Guzmán, una realidad que había estado omitiendo por dolor y vergüenza, hasta ahora que ya no pudo retenerla más.

La joven admitió en exclusiva que si perdió a un bebé:

“Sí tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida”.

Frida Sofía admitió que su embarazo fue producto de la relación con su ex novio Christian Estrada, pero que decidió no tener al bebé al descubrir que su mamá se veía en secreto con él y no estaba dispuesta a traer al mundo un hijo en una familia inestable, tal como fue su caso.

Ahora, la hija de la rockera más famosa de Latinoamérica estuvo presente en el programa ‘Chisme NO Like’ y ahí fue nuevamente cuestionada sobre la presunta relación amorosa entre su ex novio y su madre, dejando a los conductores de dicho programa anonadados con su respuesta.

Frida Sofía confesó que en su celular tenía pruebas (fotos y videos) en las que aparecía Alejandra Guzmán y Christian Estrada besándose pero que los borró de su móvil porque solo la hacían sufrir.

