Frida Sofía revela que se fue de México por temor a ser secuestrada

Frida Sofía y Alejandra Guzmán han sido las protagonistas de uno de los escándalos mas controversiales de este año, pues se han enfrascado en una lucha por ver quién hunde a quién.

Aunque ha habido momentos realmente escandalosos en tu turbia relación, muchos sospechan que en realidad solo es un truco para hacerse publicidad, ya que constantemente realizan otra pelea para que la gente continúe hablando de ellas.

Ahora la protagonista de esta noticia es Frida Sofía, quien no se encuentra viviendo en el país, por lo que se sospechó que era para alejarse de su madre, aunque ahora ella misma ha revelado la razón de haber salido del país.

La polémica hija de Alejandra Guzmán ha hecho un sinfín de declaraciones respecto a la riña que mantiene con su madre, aunque en esta ocasión la declaración que dio fue acerca de un asunto exclusivo de ella.

Durante una entrevista Frida Sofía reveló la razón por la cual abandonó México y decidió irse a vivir a Estados Unidos, y aparentemente muchos concordaron con ella por primera vez.

"Extraño México mucho. Ya van casi dos años. Voy dos días y me regreso, pero no es lo mismo a vivir en México y obviamente no es un lugar en el que yo me veo viviendo por lo que pasó".