Frida Sofía revela que María Félix es su madrina de bautizo ¡Por fin!

Luego de protagonizar un escándalo sobre la vida privada de su prima Michelle Salas y de las traiciones de su mamá Alejandra Guzmán, tal parece que Frida Sofía ja dejado atrás lo sucedido pues ahora se encuentra enfocada en su música.

La hija de la rockera tras su debut en los escenarios en los Premios Balón de Oro, ha sido la sensación en las redes sociales, incluso algunos programas de la televisión han entrevistado a la joven para cuestionarle sobre su música y de una posible reconciliación con su mamá.

Recordamos que el pleito entre Frida y su mamá surgió por las fuertes especulaciones sobre un posible romance de un ex novio de la joven con su mamá, aquellas revelaciones causaron alboroto en las redes sociales, mientras que Guzmán había confesado que no ha tenido un encuentro cercano con su hija desde el año pasado.

Durante una entrevista, la joven cantante reveló que se siente muy identificada con María Félix, la reconocida actriz de la Época de Oro del cine mexicano, fue elegida para ser la madrina de Frida, según así lo mencionó en el programa "Primer impacto".

"Me identifico con mi madrina y por algo me bautizó no es cualquier persona, no porque sea María Félix y me vaya a enganchar de ahí, sino que leo lo que dice".