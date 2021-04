Frida Sofía recuerda cuando Silvia Pinal le dijo que no parecía de la familia

“Tu no pareces Pinal, pareces puerco” fueron las palabras que presuntamente dijo Silvia Pinal a Frida Sofía, siendo esta una de las veces que la matriarca de los Pinal reprendió a la hija de Alejandra Guzmán.

Fue en una entrevista con Lucía Mendez que la joven polemica otorgó una entrevista de corazón abierto, en donde dio a conocer detalles sobre su relación con su abuela, sobre todo después de que hace unos días la actriz de telenovelas externó un comunicado en apoyo a su nieta.

Al respecto dijo que el regañó fue hace varios años, después de que ella volvió del internado, cuando regresó cachetona, y después de las palabras de su abuela, la joven se obsesionó con cuidar su figura.

“La dinastía se me fue pero para ya sabes donde… ‘nombre, me regresé y yo así de: ‘¿eso es frito?, ¿eso es frito?’, entonces ya no comía nada, o sea fue horrible pero esa es la única regañada que me puso”.