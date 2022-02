Frida Sofía reaparece y deja contundente mensaje sobre su salud

La modelo generó preocupó a sus fans con sus publicaciones en redes sociales.

Tras los recientes escándalos por su arresto en Miami, Frida Sofía reapareció en sus redes sociales por donde envió un especial mensaje a sus seguidores, sin embargo, las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán encendió las preocupaciones entres sus fans.

Fue a través de sus historias de Instagram, por donde la modelo se sinceró y dejó ver un poco de cómo se siente anímicamente tras las últimas polémicas en las que se vio envuelta en un restaurante.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, tras el escándalo, Pablo Moctezuma, padre Frida afirmó que está deprimida y por eso la arrestaron, versión que fue puesta en duda en redes sociales, pese a que hace apenas un tiempo falleció su hermana Natasha, pérdida que habría afectado anímicamente a la mexicana.

Mensaje de Frida Sofía

La publicación de la hija de modelo preocupó a sus seguidores.

En los mensajes compartidos a través de sus historias de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán escribió: “la distancia es mi respuesta. Ya no reacciono, ya no discuto. Simplemente me retiro”.

Minutos más tarde compartió un video, mismo que acompañó de la frase: “a veces se necesita que ciertas cosas se desmoronen, para que mejores cosas caigan en su lugar”.

Al paso de unas horas, la nieta de Enrique Guzmán compartió unas palabras con las cuales agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores. “No sé por qué me tienen tanto amor pero es una de mis razones de sonreír, soñar y seguir adelante. Los amo”, detalló.

¿Qué le pasó a Frida Sofía Guzmán?

La modelo fue arrestada en Miami en enero.

La modelo fue arrestada en Miami, Estados Unidos, el pasado 23 de enero, acusada de los cargos de alteración al orden público y oponer resistencia cuando ante los oficiales. De acuerdo a Telemundo, el gerente del restaurante al que acudió le habría pedido a la hija de Alejandra Guzmán que se retirara del lugar, pero ella se habría resistido.

Al llegar la policía, la modelo habría intentado empujar a un agente, en medio de gritos, tras lo cual habría sido esposada. Frida Sofía fue liberada horas más tarde tras pagar una fianza de mil 500 dólares (cerca de 30 mil pesos mexicanos).

