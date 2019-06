Frida Sofía reacciona ante el llanto de Alejandra Guzmán (VIDEO)

Alejandra Guzmán y Frida Sofía han estado distanciadas durante varios meses, luego de las fuertes acusaciones que ha hecho su hija con respecto a un romance de su mamá con un ex novio de la joven.

En una de sus presentaciones de Alejandra Guzmán, la cantante rockera no pudo ocultar su tristeza cuando estaba interpretando el tema "Llama por favor" pues no dudo ni un momento en dedicarle la canción a su hija Frida Sofía.

Te puede interesar: ¡IRREVERENTE! "La Lora" vuelve a presumir sus ATRIBUTOS en diminutos “animal print” (FOTOS)

Alejandra Guzmán rompió en llanto al dedicarle una de sus canciones a su hija Frida Sofía, la artista a pesar de mantenerse tranquila ante las cámaras en uno de sus recientes conciertos no pudo evitar estar triste por no estar junto a su hija.

Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 18 de May de 2019 a las 1:04 PDT

Frida Sofía al ver a su mamá llorar decidió romper el silencio y concedió una entrevista para el programa "Un nuevo día".

La hija de Alejandra Guzmán estuvo a punto de llamarle por teléfono a su mamá, sin embargo, decidió no hacerlo, pues ella mencionó que debió de dedicarle la canción "Yo te esperaba".

Frida Sofía mencionó en la entrevista: "¿Porque me está llorando con 'Llama por favor' si me puede llorar con 'Yo te esperaba', porque ya no la canta".