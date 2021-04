La revista TVNotas entrevistó a una amiga de Frida Sofía, quien aseguró que la hija de Alejandra Guzmán, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en contra de su abuelo materno, el cantante Enrique Guzmán, a quien lo acusa de haberla manoseado desde que ella tenía cinco años de edad, tal y como te informó La Verdad Noticias.

De acuerdo a la fuente, la hija de la rockera mexicana decidió emprender acciones legales en contra de su abuelo debido a que está harta de la hipocresía que si vive en su familia, quien según ella, en varias ocasiones le ha dado la espalda. De igual forma se reveló que fue el buffet de abogados quien le ofreció su apoyo para llevar este caso.

La polémica de Frida Sofía se ha convertido en uno de los escándalos más mediáticos del 2021.

Por otro lado, la amiga de la intérprete de ‘Chicas Malas’ aseguró que ella está dispuesta a realizarse pruebas psicológicas, pues esta es la única manera de comprobar que sus declaraciones son verdaderas, ya que el supuesto abuso por parte de su abuelo ocurrió cuando tenía 5 años de edad.

Al ser cuestionada sobre sus intenciones sobre la demanda, la fuente mencionó que la hija de Alejandra Guzmán solo busca que este tipo de situaciones no queden impunes: “Quiere que se aplique todo el rigor de la ley en contra de su abuelo, y no le importa que se muera en la cárcel”.



Frida Sofía quiere que el público repudie a Enrique Guzmán

La hija de la rockera desea que Enrique Guzmán se gane el repudio del público.

Respecto a la demanda, los abogados están recabando todas las pruebas pertinentes, además de que están a la espera de que las personas que estuvieron involucradas con ella durante su infancia quieran testificar. También se señaló que la acción legal está enfocada en la ex pareja de Silvia Pinal, pero que sí podrían castigar a los cómplices.

De acuerdo a dichas declaraciones realizadas a la revista TVNotas, el juicio y la demanda se llevará a cabo en México, esto debido a que el supuesto abuso sexual ocurrió en el país. Por tal motivo y debido a que ella no puede viajar, la hija de Alejandra Guzmán podría declarar desde Miami, ya sea en la embajada o de manera virtual.

Por último, la amiga de Frida Sofía aseguró que en caso de que no se pueda encarcelar a Enrique Guzmán, ella desea que el cantante se gane el odio de la gente: “Pues si no lo pueden encarcelar, al menos que pague con todo el repudio de la gente cuando vean que si es culpable. Lo primordial es comprobar quién miente, y Frida no es ninguna mentirosa”.

