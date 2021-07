Frida Sofía perdona a Alejandra Guzmán, asegura que no le guarda ningún rencor

Durante una entrevista, Frida Sofía mencionó que perdona a su mamá Alejandra Guzmán, pero la joven aseguró que la cantante miente para proteger a su abuelo Enrique Guzmán, tras darse a conocer que de niña sufrió abuso por parte de un miembro de su familia.

Y es que, la hija de la cantante rockera confesó que no se arrepiente de las declaraciones que ha realizado en contra de la familia Guzmán Pinal, pues mencionó que su familia ha hecho lo posible por minimizar la denuncia de abuso sexual en contra de Guzmán.

En La Verdad Noticias te compartimos recientemente que la hija de Alejandra Guzmán reveló que Enrique Guzmán le ofreció dinero a cambio de una reconciliación, así lo dio a conocer durante una entrevista para el programa de televisión “Suelta la sopa”.

Frida Sofía perdona a su mamá Alejandra Guzmán

Hija de Alejandra Guzmán confesó que ha perdonado a su mamá

La joven comentó que no le guarda rencor a su madre y expresó que la perdona, ya que mencionó que si no lo hace es como tomar veneno y esperar a que se muera alguien más. De igual forma mencionó que su mamá no quiere saber nada de su hija, pero que no necesita de su ayuda.

La joven comentó lo siguiente: “Lo que no tiene es ganas, y no necesito que ella me ayude, porque cuando uno ofrece ayuda, no ven conmigo y yo te ayudo aquí, es te ofrezco ayuda o dejame ayudarte”.

Por otra parte, comentó sobre la entrevista con Adela, pues mencionó que ella tiene un lenguaje corporal, y cree que ella no sabía que iba a pasar en esa entrevista, no se lo imaginó, ya que la cantante Alejandra Guzmán decidió hablar sobre la situación con su hija, ya que han estado distanciadas más de un año.

Recordamos que a principios del mes de junio Frida Sofía atacó a Alejandra Guzmán, pues afirmó que la cantante tiene el corazón negro de maldad, así lo dio a conocer a través de varias publicaciones que compartió en sus historias de Instagram.

¿Cuál es la cuenta de Instagram de Frida Sofía?

La hija de Alejandra Guzmán es muy activa en Instagram

La cuenta de Instagram de la joven de 29 años de edad aparece con el nombre de "ifrigad" y ha sumado más de un millón de seguidores, pero tras dar a conocer el abuso que sufrió cuando solo era una niña, ha recibido el apoyo de sus seguidores, aunque otros la han criticado.

A pesar de ello, Frida Sofía continúa compartiendo contundentes comentarios con respecto a lo que ha sucedido tras sus declaraciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán, quien se defendió de los comentarios de la joven en el programa "Ventaneando" de Pati Chapoy.

