Frida Sofía olvida la polémica y modelar atrevido bikini

Todo parece indicar que Frida Sofía ha dejado el escándalo que protagonizó junto a su abuelo Enrique Guzmán en el pasado, pues ahora se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por dar nuevos detalles de la demanda que interpuso en su contra por el presunto delito de abuso sexual sino por modelar un coqueto bikini.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de la rockera compartió una sensual fotografía, en la cual aparece modelando un diminuto bikini animal print, mismo que utilizó para darse un refrescante baño en la alberca y que sirvió para resaltar los atributos traseros que posee.

La controversial modelo y cantante retó a la censura al modelar diminuto bikini desde la alberca.

Como era de esperarse, la atrevida publicación no pasó desapercibida, pues en menos de 11 horas logró superar los 18 millones de likes. Además, en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos que recibió por parte de los fans que la siguen en dicha plataforma.

Recibe duras críticas en Instagram

Cibernautas arremetieron en contra de la polémica joven.

Pese a que recibió cientos de halagos, debes de saber que la modelo y también cantante se convirtió en blanco de duras críticas por parte de algunos cibernautas, quienes señalaron que debido a “su falta de talento” solo sabe figurar dentro de la farándula mexicana por mostrar de más ante la cámara o por destruir el legado de la Dinastía Pinal.

“No tiene oficio ni beneficio, sin talento”, “Ya empieza con sus poohterías”, “¿Esta mocosa no sabe hacer otra cosa que encuerarse?” y “Si no enseña nalga o habla mal de ella no se sabe de ella” son algunas de las críticas que se leen en Instagram.

¿Qué edad tiene Frida Sofía?

A sus 29 años de edad, la hija de la rockera posee un cuerazo de impacto.

Frida Sofía tiene 29 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la controversial hija de Alejandra Guzmán nació el 13 de marzo de 1992 en la CDMX. A su corta edad, ella se ha visto involucrada en varias polémicas pero la más fuerte fue cuando aseguró que Enrique Guzmán la manoseó desde que era niña.

