Frida Sofía no tiene “acuerdo económico” con Alejandra Guzmán, dice su abogado

La batalla legal entre Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, así como su abuelo, Enrique Guzmán podría no resolverse con un acuerdo económico como se ha rumorado en fechas recientes, según reveló el abogado de la joven, Xavier Olea.

“Es completamente falso, desconocemos el origen de la nota, de dónde han recabado esta información. Desafortunadamente este medio publicó información falsa, incorrecta e imposible de llevarse a cabo”, dijo Olea en entrevista durante el programa Ventaneando.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, los rumores señalaban que 6 millones de pesos es lo que pide Frida Sofía para otorgarle el perdón a Alejandra Guzmán y retirar la demanda contra su abuelo.

Frida Sofía no busca dinero tras su denuncia

La influencer acusa a su abuelo de abuso sexual durante su infancia

En abril de este año, Frida Sofía denunció que abuelo la manoseo y abusó sexualmente de ella; Enrique Guzmán ha negado dichas acusaciones, pero la joven ha presentado una demanda formal contra los tribunales además de alejarse de su familia.

“No ha tenido ningún trato con Alejandra “N” o con Enrique “N”. No hay ningún tipo de acercamiento, ni directo ni indirecto, y no tiene que haberlo”, dijo el abogado de la joven, quien destacó que hay acusaciones que no se pueden arreglar con “un simple acuerdo”.

“Los delitos por los que se presentó la denuncia penal es el de violencia familiar y sí contempla nuestra legislación una resolución entre las partes. [...] Pero los delitos de abuso sexual y corrupción, son de oficio; no hay posibilidad de solucionarlo, no es un delito que se pueda otorgar el perdón”.

¿Qué dice Alejandra Guzmán de las declaraciones de su hija?

Alejandra Guzmán asegura que Frida Sofía miente

Después de que Frida destapó el oscuro pasado de Alejandra Guzman, la cantante de rock defendió a su padre describiendo a las declaraciones de su hija como “acusaciones sin bases, que no son justas” e incluso le pidió acudir a terapia.

“Pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar, y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Gracias a todos, y, por favor, Frida, acércate”, dijo en un vídeo de Youtube la madre de Frida Sofía.

