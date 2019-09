Frida Sofía muestra sus encantos en entallada lencería

Frida Sofía es una de las famosas que más se ha visto en enredos últimamente, después de hacer públicas las peleas que tiene con su madre, mismas que se han hecho de dimes y diretes entre la cantante Alejandra Guzmán y la propia Frida Sofía.

Y es que veíamos hace unos meses que Frida Sofía acusaba a su mamá de haberle robado el novio, mientras que La Guzmán y el ex novio de Frida Sofía la acusaban de haber abortado un bebé, así entre muchos otros rumores que se dieron en la familia Guzmán.

Veíamos también a Enrique Guzmán meterse en la relación de madre e hija, dando opiniones y apoyando a Frida Sofía, también pudimos ver a Silvia Pinal acercarse mucho a Alejandra Guzmán, y finalmente vimos a Carmen Salinas meterse en todo este embrollo familiar para ofrecerle apoyo emocional a Frida Sofía.

Parece que las cosas van mejorando en la vida de Frida Sofía, después de haber sacado su primer single, y tras haberse informado que participaría de un reality show, ahora la propia Frida se siente más tranquila, o eso es lo que ha demostrado a través de su Instagram donde publicó un mensaje muy motivacional.

“Mi vida ha sido apartada, pero ha sido regresada al mismo tiempo. Cada persona que se ha ido, ha sido reemplazada por alguien mejor, cada situación que no ha funcionado, me ha traído algo mejor. Ahora que todo marcha hacia la izquierda, me quedo tranquila, porque sé que es porque toda ira en dirección correcta” publicó Frida Sofía.

Por cierto, la cantante compartió ese emotivo mensaje con una fotografía de su físico en ropa interior color blanca, donde por cierto derrochó sensualidad, y cautivó a más de 37 mil “Me gusta” de fanáticos y amigos que reconocieron su belleza. No cabe duda que Frida Sofía busca estabilizarse, y ante ello, todo parece ir mejorando.

