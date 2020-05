Frida Sofía llama “viejo morboso” a su abuelo Enrique Guzmán

El polémico pleito entre Frida Sofía y la familia de su mamá Alejandra Guzmán continúa. Desde hace varios meses madre e hija se han separado casi por completo y se han dedicado a dar declaraciones en su contra. En un principio Enrique Guzmán defendió a Frida, pero ahora también ya arremete contra ella, por lo que la joven lo llamó “viejo morboso”.

Frida Sofía de 28 años no se queda con las ganas y responde cada que alguien de la familia Guzmán-Pinal decide ofenderla. En esta ocasión la joven cantante e influencer decidió revelar en una entrevista con la revista TVNotas que su abuelo le dió la espalda a pesar de que dijo en un principio que la apoyaba.

“En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar.”, declaró Frida.

La hija de Alejandra Guzmán también arremetió contra don Enrique porque ahora la ataca con insultos y comentarios negativos; por lo que Frida llamó “viejo morboso” a su abuelo, luego de que en un programa en vivo el cantante de rock and roll habló sobre las zonas íntimas de la joven.

“Viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba.”, exclamó la hija de Ale Guzmán.