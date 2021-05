Frida Sofía lanza amenazante mensaje contra Enrique Guzmán

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, hace poco más de un mes la joven cantante Frida Sofía compartió su testimonio en el que revelaba que su abuelo Enrique Guzmán había abusado sexualmente de ella cuando tenía solamente 5 años de edad.

Las acusaciones han estado llenas de dimes y diretes, y el pasado 4 de mayo Enrique Guzmán ratificó una denuncia en contra de su propia nieta, a quien acusa de difamar.

Es ahora nuevamente la hija de Alejandra Guzmán quien respondió al caso, a través de su cuenta oficial de Instagram, enviando un amenazante mensaje a su abuelo, a quien acusa de tener una mente depravada.

“Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras serán tu propia cárcel”.

Este fue el mensaje de Frida para su abuelo

En la misma imagen que compartió en redes sociales, Frida Sofia, la nieta de Silvia Pinal, reveló que no tiene miedo de nada, y no descansará hasta que se haga justicia por todo lo que ha sufrido.

“A mi no me das miedo, y a mi no me vas a callar”, dijo la famosa.