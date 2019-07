Frida Sofía hace HORROR-OSO debut y los internautas la destrozan

Frida Sofía se lanzó como cantante, siguiendo involuntariamente los pasos de su madre Alejandra Guzmán, aunque la hizo de emoción, y lo anunció con bombo y platillo, la realidad según los internautas, es que Frida Sofía no estaba preparada para un debut.

La cantante se presentó con su primer y único sencillo hasta ahora, “Ándale”, y aunque contó con una producción y bailarinas de alto nivel, su coordinación para cantar y bailar dejo mucho que desear, según lo comentado por los usuarios de Instagram.

A través de dicha plataforma se subió el video de la presentación de Frida Sofía, donde se vio como la cantante tuvo dificultades para bailar y cantar, o bien, para cantar y “fingir” que cantaba, pues muchos alegan que la presentación fue un riguroso Playback.

Y es que la propia Frida Sofía se había justificado anteriormente, excusándose con que estaba muy oxidada con el baile, pero aun así había tenido la oportunidad de entrenar y tener condición física para su presentación.

Otro de los puntos que no les parecieron a los internautas es que ¡no se le entendía! No era se percibía si estaba cantando en inglés o en español, aunque muchos le echan la culpa a la producción de audio, y no a Frida Sofía.

Evidentemente los comentarios criticando la presentación no se hicieron esperar, y algunos fueron un poco fuertes en contra de la polémica joven.

“Ay nooo el playback super obvio, te hubieran puesto un micrófono de Diadema te veías súper nerviosa, y preocupada por "bailar" y sostener el micrófono mientras "cantabas" todo mal”, le comentaron.

Eso sí, hubo un grupo de fans de Frida Sofía quienes la defendieron, y resaltaron que era evidente que pudiera haber errores, pues era su primera presentación, sin embargo, la felicitaron por atreverse a iniciar su carrera.

El talento de Frida Sofía es incuestionable, la joven trae el talento en la sangre, y lo ha demostrado con pequeños videos caseros donde deleita con su voz y su manera de tocar el piano, pero la primera presentación dejo mucho que desear en los fanáticos, quienes esperan poder verla de nuevo en vivo, pero mucho más preparada.